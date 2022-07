Ciclismo

Tour de France - Madiot: "A parte Pogacar, Gaudu è al livello degli altri big. Pinot? Lo aspettiamo in fuga"

TOUR DE FRANCE - A La Planche des Belles Filles c'è stato il primo arrivo in salita di questo Tour e, tutto sommato, è stata una giornata positiva per Gaudu che ha perso poco nei confronti di Pogacar ed è arrivato come e meglio ad altri rivali. Il ds della Groupama-FDJ, Madiot, traccia un bilancio ed è contento di quanto fatto dai suoi uomini fino ad adesso.

