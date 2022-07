Ciclismo

Tour de France - Marc Soler fuori tempo massimo, ma riceve la standing ovation. Pogacar ne perde un altro

TOUR DE FRANCE - Dopo aver perso Laengen e George Bennett per covid, Pogacar perde un altro compagno di squadra. Niente da fare per Marc Soler che arriva al traguardo di Foix con un ritardo di 57'06'' sul vincitore. Lo spagnolo finisce fuori tempo massimo perché sarebbe dovuto arrivare a +42'12 per continuare la sua gara.

00:00:08, un' ora fa