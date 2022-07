Ciclismo

Tour de France - McNulty rullo compressore, Pogacar batte Vingegaard ma solo all'arrivo: il meglio della 17a tappa

TOUR DE FRANCE - 3a vittoria per Tadej Pogacar in questa edizione del Tour, con lo sloveno che vince sul traguardo di Peyragudes dopo aver battuto Vingegaard nel duello finale. Duello solo negli ultimi metri perché, nel resto della giornata, il danese è stato l'ombra del corridore dell'UAE Emirates che non ha recuperato ancora nulla del suo ritardo in classifica.

00:06:31, un' ora fa