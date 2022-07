Ciclismo

Tour de France - Niermann (ds Jumbo): "Van Aert? Non era nei piani di mandarlo in fuga così... Ma sono orgoglioso"

TOUR DE FRANCE - Van Aert in una fuga a 3? Col rischio di essere ripreso e perdere la maglia? Non era nei piani tattici della Jumbo Visma confessa il direttore sportivo Niermann. Sì, van Aert poteva andare in fuga ma se c'era un drappello di più di 10 corridori e fare poi la volata. Un errore tattico senz'altro, ma Niermann si dice comunque orgoglioso dei suoi ragazzi.

