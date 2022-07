Megève, con una salita finale di 2a categoria. Troppo poco per fare la differenza in gruppo ed ecco che è partita una fuga di 25 uomini. Tanta Italia con, soprattutto, Alberto Bettiol che ha lavorato per Cort Nielsen che è andato a vincere combattivo di giornata: è già il secondo italiano dopo Mattia Cattaneo. Poi, lato classifica, qualcosa è successo perché nel finale Pogacar ha di nuovo Kämna che aveva già cominciato a sognare. Dopo il giorno di riposo si riparte dalle Alpi. Prima del Col de Granon e dell'Alpe d'Huez c'è stata però la tappa non proprio ostica di, con una salita finale di 2a categoria. Troppo poco per fare la differenza in gruppo ed ecco che è partita una fuga di 25 uomini. Tanta Italia con, soprattutto,che ha lavorato perche è andato a vincere poi la tappa dopo lo sprint su Schultz . Grande però l'azione di Bettiol che è stato anche nominato: è già il secondo italiano dopo. Poi, lato classifica, qualcosa è successo perché nel finaleha di nuovo provato a staccare tutti . Nessun guadagnato questa volta, se non il mantenimento della maglia gialla a scapito diche aveva già cominciato a sognare.

Ad

IL TOUR È GIÀ FINITO? Sì, nessuno può sfidare Pogacar No, Vingegaard è ancora un rivale credibile

Tour de France Pogacar non lascia la maglia a Kämna: vince Cort con l'aiuto di Bettiol 4 ORE FA

Promossi

Magnus Cort Nielsen

Era stato il personaggio dell'inizio del Tour, tra scatti, volate ai GPM e la maglia pois conquistata nella sua Danimarca. Al rientro in Francia si è un po' riposato ma, alla prima occasione giusta, si è infilato nella maxi fuga della tappa di Megève. È stato sornione, sfruttando il fatto che davanti ci fosse il suo compagno di squadra Bettiol, e poi alla fine ha sverniciato tutti in volata. E che dire della gestione dell'ultimo km. Scatti e controscatti, ma la mossa decisiva l'ha fatta lui. È tornato Magnus Cort Nielsen.

La zampata di Cort! Schultz ko al fotofinish, rivivi l'arrivo

Alberto Bettiol

Alberto Bettiol. È stato nominato combattivo di giornata dopo aver, anche, dribblato il È lui l'animatore della fuga. Suoi i primi scatti di giornata, poi ci prova da lontano partendo ai -43 km dall'arrivo. Con un doppio obiettivo: intanto non far faticare Cort Nielsen nel gruppetto all'inseguimento e poi, chissà, l'impresa era dietro l'angolo per. È stato nominatodopo aver, anche, dribblato il mini-corteo di "manifestanti per il clima" . Quello di Bettiol è sicuramente un buon inizio di Tour, serve ora concretizzare con una vittoria di tappa.

Bettiol si mette in proprio! Saluta gli altri fuggitivi e se ne va da solo

Tutto fermo al Tour! Proteste in mezzo alla strada, corsa neutralizzata

Nick Schultz

La BikeExchange Jayco ci prova ancora. Non solo Groenewgen e Matthews, la formazione australiana ci prova e ci va molto vicina anche con Nick Schultz. Nonostante l'assenza di un uomo classifica, Simon Yates è rimasto a casa dopo l'infortunio al Giro, la squadra di Matthew White continua a fare bene in questa edizione del Tour. Vero, è il 3° secondo posto, ma siamo sicuri arriverà un'altra vittoria. E grande risposta da parte del team, con questa azione di Schultz, per dimenticarsi in fretta del ritiro di Durbridge.

Bocciati

Tadej Pogacar

A non piacerci non è tanto l'affondo finale dove ha guadagnato gli 11'' che gli sono valsi il mantenimento della maglia gialla. Ma a convincerci poco sono state le parole nel post tappa di Tadej Pogacar e dei suoi direttori sportivi. “Apprezziamo Kämna, ci dispiace per lui, meritava la maglia gialla, è tutta colpa di van Aert che ha accelerato...”. Bando alle ciance. Pogacar ha fatto un vero affondo per tenersi la maglia e per guadagnare secondi sugli avversari. Giusto che l'abbia fatto, mica tanto a far finta di non averlo voluto fare. Per la cronaca: van Aert ha seccamente smentito di aver fatto un'accelerazione tale per cui indurre l'UAE e Pogacar a fare a loro volta una fiammata sulla salita finale. Pogacar vuole farlo sì il Cannibale!

Mas "provoca", Pogacar risponde: altra volata dello sloveno

Lennard Kämna

C'è il discorso maglia gialla di cui si sta discutendo oggi. Se Pogacar gliela poteva lasciare o no... In realtà sono questioni inutili alla cronaca. Lennard Kämna era andato in fuga per vincere la tappa. Questa era la sua grande occasione dopo non aver sfruttato qualche chance che ha avuto nei giorni precedenti. È vero che era l'uomo più curato, era il favorito della vigilia, ma nel momento clou si è fatto sorprendere dagli attacchi dei propri compagni di fuga. A dire il vero, non è mai stato in gioco per la vittoria. Un gran peccato.

Pogacar: "Dispiace per Kämna, nel finale noi avevamo rallentato"

Quinn Simmons

Ha dei numeri importanti e ha fatto intravedere qualcosa proprio in queste prime tappe. Era riuscito ad entrare nella fuga di giornata, ma anche Quinn Simmons, che su queste pendenze dovrebbe andare forte, si è spento nel momento clou della frazione. Mettiamola così, peccati di gioventù. Ha fatto delle fiammate dove proprio non aveva senso farle e si è bruciato per il finale.

Tour 360: a Cort la prima tappa alpina, Pogacar tiene la gialla

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Manifestanti per il clima al Tour: tappa neutralizzata, ecco cosa è successo 5 ORE FA