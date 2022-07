Jumbo Visma che, dopo la Dopo le fatiche dell'Hautacam e, più in generale, delle tappe pirenaiche, i velocisti erano già pronti a festeggiare avendo finalmente una prima occasione per le volate di gruppo. Questo alla partenza da Castelnau-Magnoac perché al traguardo di Cahors è stata un'altra storia. Fughe di qui, fughe di là, nessun team è riuscito a tenere controllata la corsa dopo aver speso troppo in avvio (la prima fuga era stata già annullata ai -120 km). A ringraziare, a questo punto, è stata ancora lache, dopo la Bi-Zona mostrata sull'Hautacam , ha fatto qualcosa di straordinario anche oggi col successo di Laporte . Che squadra.

Promossi

Christophe Laporte

È una Jumbo Visma stellare quella che si è presentata al Tour de France. Una squadra che vince 5 tappe, con tre corridori diversi, e tre classifiche. E non è finita qui. Si unisce alla festa Christophe Laporte col clamoroso successo di Cahors. Tutti erano pronti alla volata, la fuga era lì, ma l'ex Cofidis ha fatto per sé. Si è lanciato nella mischia ai -1,5 km, ha raggiunto da solo la fuga, ha sfruttato il loro lavoro per 200 metri circa, e poi è ripartito senza essere ripreso. Numero da alta scuola. Che Jumbo. Come provocazione, e questa rimane, vien da dire che Roglic fosse il più 'scarso' di questi.

Quinn Simmons

Abbiamo visto due fughe oggi. Da premiare il tentativo di Quinn Simmons che, anche questa volta, ha provato ad animare la corsa con una azione da lontano. Col suo lavoro, inoltre, aveva permesso alla Trek Segafredo di rimanere più defilata in gruppo, in ottica di una potenziale volata con Mads Pedersen, anche se il danese non è stato della partita a causa di un problema intestinale. Simmons, però, si è confermato corridore audace e scattante. È il più giovane del Tour 109, ma ha trovato il modo di mettersi in mostra.

Alexis Gougeard

Facciamo un applauso anche alla seconda fuga di giornata. Fred Wright, Jasper Stuyven e, soprattutto, Alexis Gougeard. Il corridore della B/B Hotels ha promosso questa azione ed è stato lui a renderla credibile con le sue continue trainate. Non fosse stato per Laporte, non era detto che la fuga sarebbe stata ripresa. Gougeard, inoltre, è uno dei pochi che ha tenuto vivo questo team insieme a Luca Mozzato. Tutti gli altri (Rolland, Bonnamour) sono stati una delusione.

Bocciati

Fabio Jakobsen

Ci riesce davvero difficile bocciarlo, conoscendo quante difficoltà abbia affrontato durante le tappe pirenaiche per rimanere in corsa. L'unico aspetto che ci vien da dire, è quello che ha fatto la Quick Step Alpha Vinyl per lui. Ha sacrificato tutti gli uomini possibili per salvarlo, anche togliendosi delle opportunità nelle tappe precedenti (vedi Mattia Cattaneo). Se Fabio Jakobsen non porta a casa neanche una delle tappe finali, diventa un mezzo fallimento per il team belga e il corridore neerlandese.

Caleb Ewan

Come sopra. Anche Caleb Ewan ha avuto le sue fatiche nelle ultime tappe di Grande Montagna. Ma, c'è da dire, che in questa frazione la Lotto Soudal si è spremuta con ogni uomo possibile per arrivare a portare Ewan a fare la volata. Il risultato? Solo un 10° posto. Un po' pochino dopo tutto il lavoro fatto.

Le squadre dei velocisti

Abbiamo parlato singolarmente di Jakobsen e Ewan, ma ad essere bocciate sono soprattutto le squadre dei velocisti. Clamorosa chance sprecata da parte dei team che, alla prima occasione dopo tanta fatica, sono riusciti a non far concludere questa tappa in volata. Scellerata l'azione di contenimento della fuga iniziale, annullandola praticamente già ai -120. Poi si sono rialzati, li hanno fatti andare di nuovo, riprendendoli dopo le due côte di giornata. E via con un'altra fuga, questa nefasta per il resto del gruppo che non aveva più energie. Basti pensare che per rientrare sui tre di testa, si è dovuto mettere Matthews ma senza successo... Poi è partito Laporte e ciao ciao.

