Tour de France

Pogacar guarda già al futuro. Non vuole rimuginare tanto sulla sconfitta al Tour patita nel duello con Vingegaard. Lui ha comunque dato tutto per ribaltare la Grande Boucle, anche se ammette di aver commesso alcuni errori. Sta parlando forse delle azioni per rimontare su Jumbo Visma che portò Pogacar nel trappolone. Lo sloveno, però, guarda avanti e pensa ai prossimi duelli con il danese della Jumbo. Dei duelli, a suo dire, che terranno i tifosi incollati alla tv. Dopo aver ufficializzato la sua mancata partecipazione alla Vuelta guarda già al futuro. Non vuole rimuginare tanto sulla sconfitta al Tour patita nel duello con. Lui ha comunque dato tutto per ribaltare la, anche se ammette di aver commesso alcuni errori. Sta parlando forse delle azioni per rimontare su Roglic che lo stuzzicava sul Galibier ? Quella fu proprio una mossa studiata dallache portò Pogacar nel trappolone. Lo sloveno, però, guarda avanti e pensa ai prossimi duelli con il danese della Jumbo. Dei duelli, a suo dire, che terranno i tifosi incollati alla tv.

Ho commesso alcuni errori

Sono felice del mio risultato. Il fatto di non essere stato in grado di ripetere la vittoria, non fa altro che darmi la motivazione per tornare il prossimo anno ancora per la maglia gialla. Sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto. Ho commesso alcuni errori, ne sono consapevole, da cui ho imparato molto. Inoltre abbiamo avuto molte difficoltà durante la corsa perché è stato un Tour in cui sono successe tante cose

Roglic c'è! Lo scatto a fine salita per testare Pogacar

Sulle sfide con Vingegaard

È un grande ciclista. Vi dovete congratulare con lui perché è stato il più forte e anche con tutta la Jumbo Visma. Ha corso molto bene, ma dobbiamo essere contenti anche di quello che abbiamo fatto come squadra e quello che ho fatto io. Voglio ringraziare i miei colleghi e tutto lo staff per questi giorni. Fortunatamente potremo goderci molte corse come quella che abbiamo vissuto al Tour. Sono convinto che regaleremo grandi pomeriggi ai tifosi in televisione. Da parte mia cercherò di migliorarmi per batterlo. Passeremo dei bei momenti. Il ciclismo è divertimento

Pogacar si arrende! Il momento in cui Vingegaard lo stacca

