Ciclismo

Tour de France - Pogacar tris, ma Vingegaard non cede un metro! Rivivi l'arrivo

TOUR DE FRANCE - Tadej Pogacar vince la 17esima tappa della Grande Boucle 109, battendo Jonas Vingegaard sul traguardo di Peyragudes. Terzo successo di tappa in questa edizione per lo sloveno, che però guadagna appena 4 secondi al rivale in classifica.

00:01:34, 31 minuti fa