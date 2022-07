Tour de France

Ad

Ogni pedalata è come un coltello nella schiena

Ogni pedalata che faccio è come avere un coltello nella schiena. L’obiettivo principale ora è superare le tappe e provare a recuperare. Ho avuto qualche problema negli ultimi 200 metri della salita, ma sono felice di aver concluso nelle prime posizioni. [Primoz Roglic a Cyclingnews]

Non sono qui per piangere ma per combattere

Posso essere soddisfatto del mio risultato di oggi. Il dolore dopo la caduta dell’altro ieri non è una scusa per me e mi rifiuto di gettare la spugna. Non sono qui per piangere e continuerò a combattere. Il recupero migliorerà di giorno in giorno

