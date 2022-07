Peyragudes. 3352 metri di dislivello e qui ci sarà sì del terreno per staccare e stroncare l'avversario, con lo sloveno che deve recuperare ancora Damiano Caruso, a vuoto il suo tentativo Giulio Ciccone. Dopo la prima tappa pirenaica, che ha visto il nulla di fatto tra Pogacar e Vingegaard , ecco la frazione - ben più dura - del. 3352 metri di dislivello e qui ci sarà sì del terreno per staccare e stroncare l'avversario, con lo sloveno che deve recuperare ancora 142 secondi al proprio rivale per rimpossessarsi della maglia gialla. Occhio, come al solito, alle fughe. C'è ancora spazio per sognare un successo italiano? Ci proveranno, a vuoto il suo tentativo nella frazione di Foix , e

Premium Ciclismo Tour de France | 17a tappa 13:00-17:30

Ad

Tour de France Una vittoria al Tour! La dedica di Houle al fratello ucciso da un pirata della strada 8 ORE FA

Dove seguire la tappa in diretta tv e live streaming

La 17a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Romain Bardet Geraint Thomas Adam Yates Nairo Quintana David Gaudu

Il percorso

Tappa breve, ma intensissima, con quattro salite che metteranno a dura prova i contendenti alla maglia gialla. Prima parte sempre in leggerissima salita, ma la prima vera asperità arriverà dopo Arreau, con la lunga scalata al Col d'Aspin (1a categoria): 12 km al 6,5%. Poi discesa e si sale ancora verso Hourquette d'Ancizan (2a categoria): 8,2 km al 5,1%. Poi occhio alla valle e si affronta il Col de Val Louron-Azet (1a categoria): 10,7 km al 6,8%. Tutto questo sarà stato solo un antipasto di quello che verrà più tardi perché, a chiudere la giornata, avremo il Peyragudes (1a categoria): 8 km al 7,8% di media, ma con tratto finale al 16%.

Tutte le salite

-Al km 65,7 Col d'Aspin (1a categoria) a quota 1490 metri: 12 km al 6,5%, con picco al 9,5%;

-Al km 77,5 Sarrat de l'Artigou (no GPM) a quota 1433 metri: 4,3 km al 6,9%;

-Al km 81,6 Hourquette d'Ancizan (2a categoria) a quota 1564 metri: 8,2 km al 5,1%, con picco all'8,8%;

-Al km 109,5 Col de Val Louron-Azet (1a categoria) a quota 1580 metri: 10,7 km al 6,8%, con picco all'8,8%;

-Al km 129,7 Peyragudes (1a categoria) a quota 1580 metri: 8 km al 7,8%, con picco al 16%;

Peyragudes durissimo, si arriva al 16%: la salita in 3D

I favoriti

Tadej Pogacar contro Vingegaard. L'idea è che ci sarà solo questo duello in cima al Peyragudes, con lo sloveno e il danese a contendersi la maglia gialla nella penultima tappa pirenaica. Pogacar deve recuperare ben 2'22'' alla maglia gialla e servirà compiere già una grande prestazione in questa frazione per rendere la rimonta possibile. Dall'altro canto, invece, Vingegaard si difenderà come ha fatto in questi giorni e, nel caso, proverà ad attaccare nel tratto più duro dell'ultima salita.

Pogacar sfida Vingegaard: tutti gli attacchi dello sloveno

C'è chi, ovviamente, tenderà la fuga da lontano per centrare un successo di prestigio. In casa nostra ci riproveranno sicuramente Damiano Caruso e Giulio Ciccone, ma occhio ai vari Schultz, Mollema, Pinot e Woods che vogliono lasciare un segno al loro Tour.

E gli altri uomini di classifica? Beh se Pogacar e Vingegaard dovessero marcarsi troppo, potrebbe anche starci che gli altri big vadano senza maglia gialla e 2° in classifica. Geraint Thomas ci può provare? E Gaudu? Noi puntiamo allora su Nairo Quintana.

Pogacar, Vingegaard *****

Pinot, Woods, Schultz, Mollema ****

Quintana, Damiano Caruso, Ciccone, Ion Izagirre, Daniel Martínez ***

Lutsenko, Enric Mas, Jungels, Madouas, Storer, Meintjes, Geraint Thomas, Gaudu, Cattaneo **

Konrad, Froome, Bardet, Geschke, Pidcock, Uran, Powless, Adam Yates, Verona, Latour, Rolland *

Comincia la salita, parte subito Damiano Caruso

Info utili

-Orario di partenza: 13.25;

-Orario d'arrivo: tra le 16.50 e le 17.14;

-Lunghezza: 129,7 km;

-Dislivello: 3352 metri;

-GPM: 4;

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53