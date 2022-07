Ciclismo

Tour de France - Tifo da stadio sull'Alpe d'Huez, Küng fa la ola: il meglio della tappa visto dall'onboard camera

TOUR DE FRANCE - Andiamo a rivivere il meglio della tappa dell'Alpe d'Huez. Sulle salite era davvero difficile passare, non solo per le pendenze, anche per i tanti tifosi che c'erano per strada, limitando la sede stradale per tutti i corridori.

00:02:14, un' ora fa