Tour de France - Van Aert festeggia con la squadra, ma i compagni sono più stanchi di lui

TOUR DE FRANCE - Altro che passeggiata quella di Losanna. Finale con un GPM di 3a categoria, ma che sparata che è servita per andare su in cima dove a trionfare è stato van Aert. Il belga ha aspettato i suoi per festeggiare, ma molti della Jumbo Visma erano sfiniti dopo il grande lavoro.

00:00:41, 11 minuti fa