Ciclismo

Tour de France - Van der Poel finisce la benzina: il momento in cui si stacca a più di 35 km dall'arrivo

TOUR DE FRANCE - Era una tappa per Mathieu van der Poel., era il favorito numero 1 insieme a van Aert. Il corridore neerlandese, però, si è staccato a più di 37 km dal traguardo non riuscendo a tenere il ritmo di Pogacar e altri. Attardati anche Jakobsen e van Aert, che rientreranno però in un secondo momento.

00:01:03, 29 minuti fa