Tour de France

Pogacar ci sta pensando dopo la batosta subita al Tour. Vingegaard, invece, ha già ufficializzato che la stagione dei Grandi Giri - per lui - si è conclusa Primoz Roglic? Il corridore sloveno si era ritirato prima del secondo giorno di riposo proprio per preparare la Vuelta dopo l'infortunio patito ci sta pensando dopo la batosta subita al Tour., invece, ha già ufficializzato che la stagione dei Grandi Giri - per lui - si è conclusa dopo il successo della Grande Boucle . Il danese potrebbe così rientrare per il finale di stagione, con le Classiche autunnali in Italia. Dal Giro dell'Emilia al Giro di Lombardia. E? Il corridore sloveno si era ritirato prima del secondo giorno di riposo proprio per preparare la Vuelta dopo l'infortunio patito nella tappa del pavé . Non prima di dare comunque il suo contributo a Vingegaard, nella tappa di Galibier e Granon che resterà negli annali del ciclismo. Dopo quella sua azione, però, le condizioni della sua schiena sono andate aggravandosi e ora rischia davvero di non essere al via neanche per la Vuelta vista la frattura di due vertebre

A confermare tutti i dubbi circa la partecipazione di Roglic, è stato il direttore sportivo Zeeman che ha spiegato come lo sloveno sia lontano dall'essere guarito. Anzi, tutto il contrario e la Vuelta partirà il 19 agosto.

Le parole di Zeeman

Ci sono riscontri che dimostrano che Primoz è gravemente infortunato. I componenti del nostro staff medico ci stanno lavorando. La Vuelta sarà molto difficile per Primoz. Ma non c'è ancora una linea da seguire. Dipendiamo dalla sua guarigione e speriamo che funzioni. [Merijn Zeeman a NOS]

Un vero peccato per Roglic che, anche dovesse andare, non arriverebbe sicuramente con la miglior condizione possibile. Lo sloveno puntava molto a questa edizione della Vuelta perché, in caso di successo, realizzerebbe un record assoluto. Mai nessun corridore nella storia dei Grandi Giri ha vinto quattro edizioni della Vuelta consecutive. E Roglic l'ha vinta dal 2019 al 2021.

