Pogacar non è riuscito a staccare Vingegaard. Restano quindi quei 182 km dal traguardo. E Vingegaard usa anche un po' di ironia: “Potrebbe attaccarmi anche durante il giorno di riposo”. Pogacar non ci va tanto lontano. La prossima sarà una tappa per velocisti ma...: “Vediamo se sarà possibile provare qualcosa anche verso Carcassone”. Come successo sull'Alpe d'Huez , anche questa voltanon è riuscito a staccare. Restano quindi quei 142 secondi di differenza tra il danese e lo sloveno , distacco che rimane immutato dopo la tappa di Mende , alla vigilia dei Pirenei. La maglia gialla è contenta dell'evoluzione dell'ultima tappa, nonostante Pogacar abbia attaccato già a. E Vingegaard usa anche un po' di ironia: “”. Pogacar non ci va tanto lontano. La prossima sarà una tappa per velocisti ma...: “”.

Jonas VINGEGAARD

Sapevo molto bene che Tadej mi avrebbe attaccato oggi. Lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità e io farei lo stesso se fossi in lui. Sarei sorpreso se facesse qualcos’altro, potrebbe attaccarmi anche il giorno di riposo. Il mio lavoro è rimanere concentrato e non lasciarmi sorprendere. In ogni caso, sono riuscito a stare con lui quando è andato all’attacco e questo mi sta bene

Oggi l’ultima salita è stata difficile anche se piuttosto breve. Ma abbiamo fatto una bella salita e io ho passato una bella giornata in giallo. È ancora un’esperienza nuova per me e me la sto godendo in ogni tappa

Pogacar: "L'attacco ai -180? Ho solo seguito van Aert"

Tadej POGACAR

Van Aert è partito per andare a chiudere sui primi attaccanti e l’ho seguito quando è iniziata la salita. È stato spettacolare, poi ho provato a rilanciare, con Vingegaard che ha dovuto fare lo sforzo per rientrare. Abbiamo giocato un po’, ma lui aveva una squadra fortissima, quindi per me non era possibile continuare ad attaccare in fuga

Sto meglio, ma la salita odierna era forse un po’ troppo corta. Le gambe stanno bene, vediamo se sarà possibile provare qualcosa anche domani verso Carcassone. Non vedo l’ora arrivino i Pirenei

Pogacar all'arrembaggio! Due attacchi a oltre 180 km dalla fine

