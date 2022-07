Ciclismo

Tour de France - "Vingegaard rallenta", le lacrime, l'abbraccio alla maglia gialla: che emozioni Wout van Aert

TOUR DE FRANCE - Ecco tutte le emozioni vissute da Wout van Aert dopo la sua crono. Dal consiglio, via tv, a Vingegaard (per poter vincere lui la crono) alle lacrime per il successo di crono e classifica generale. Un'intensa girandola di emozioni per il corridore belga, vero protagonista di questa edizione del Tour.

