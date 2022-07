Niente da fare perche è costretto ad abbandonare il Tour. Il corridore della TotalEnergies, che si era messo in mostra nella tappa di Longwy con una stoccata alla penultima Côte, ha avuto invece un mancamento subito dopo la frazione di Châtel , che lo ha vistro tagliare il traguardo a 35'59 dal vincitore. Trasportato all'Ospedale di Thonon-les-Bains per precauzione, è stato dimesso la sera stessa dopo aver riscontrato un'al corridore francese.

Durante il giorno di riposo, però, Vuillermoz ha palesato ancora uno stato di malessere (febbre e problemi allo stomaco) e dopo ulteriori esami si è scoperto che il corridore aveva rimediato un'infezione cutanea. In accordo con lo staff medico della TotalEnergies, si è deciso di abbandonare la corsa per procedere ad intervento chirurgico.

