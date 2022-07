Ciclismo

Tour de France - Wiggins: "Sono ancora l'ultimo ad aver vinto la crono in maglia gialla. Domani? Vince ancora van Aert"

TOUR DE FRANCE - Wiggins sotto sotto è contento che Vingegaard non abbia vinto la crono di Rocamadour, così da poter essere ancora l'ultimo corridore ad aver vinto la cronometro del Tour in maglia gialla (nel 2012). Ma fa i complimenti a tutti i corridori per quanto fatto in queste tre settimane e li chiama "fenomenali". E poi sull'ultima tappa: "vince ancora van Aert, occhio a Caleb Ewan".

00:01:30, 14 minuti fa