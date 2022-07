Alpe d'Huez o dell'Hautacam. Una tappa dove il Tour si può anche perdere come capitò a Froome e Contador nel 2014, nei confronti di Vincenzo Nibali che volò Jakob Fuglsang. Insomma, qui si può fare la storia del Tour 2022 anche se, per il discorso tappa, sembra essere già definito un duello ben specifico. Pogacar contro Roglic? Macché! Van Aert contro van der Poel, con il belga che ha già la maglia gialla e Per molti è la frazione più dura dell'intero Tour de France, anche più della tappa regina dell'o dell'. Una tappa dove il Tour si può anche perdere come capitò anel 2014, nei confronti diche volò sulle pietre fino ad Arenberg , guidato da un mastodontico. Insomma, qui si può fare la storia del Tour 2022 anche se, per il discorso tappa, sembra essere già definito un duello ben specifico.contro? Macché!contro, con il belga che ha già la maglia gialla e ha vinto la tappa di Calais , mentre il neerlandese deve ancora farsi vedere in questa edizione fin qui anonima per VDP . I due che, inoltre, non sono riusciti ad imporsi all'ultima Roubaix, beffati da van Baarle . Chi si prenderà lo scettro oggi? Chi rischia invece di uscire già di classifica prima del primo arrivo in salita di questo Tour?

Premium Ciclismo Tour de France | 5a tappa 13:25-18:00

Ad

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Primoz Roglic Daniel Martínez Aleksandr Vlasov Damiano Caruso Jonas Vingegaard Enric Mas David Gaudu Jack Haig Ben O'Connor Adam Yates Romain Bardet

Dove vedere la quinta tappa del Tour de France in diretta tv e live-streaming

La quinta tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Van Aert stacca van der Poel senza aspettare il pavé: rivivi l'attacco

Il percorso

È una delle tappe più temute di questa edizione del Tour de France. Non c'è l'Alpe d'Huez o l'Hautacam, ma è la frazione col pavé della Parigi-Roubaix, con i corridori che arriveranno ad Arenberg. In caso di maltempo, diventerà una tappa epica come quella del 2014 quando Nibali spazzò via tutti i rivali già ad inizio Tour. Eh sì, questa frazione potrà fare - in chiave classifica generale - più danni dei tapponi di montagna alpini e pirenaici. Non a caso sia Pogacar che Roglic hanno provato i settori con largo anticipo e si sono testati, durante la stagione, sul pavé per arrivare preparati a questo appuntamento. Primi 70 km tutto sommato tranquilli, incluso il traguardo Mérignies dopo 37,2 km. Poi dal km 79,7 ecco che comincia il primo settore di pavé, quello da Villers-au-Tertre a Fressain. Il settore decisivo sarà il terzultimo, quello da Tilloy-lez-Marchiennes a Sars-et-Rosières a 20,1 km dall'arrivo. Sarà il momento giusto per attaccare e lasciarsi tutte alle spalle.

Tutti i settori di pavé

-Al km 79,7 da Villers-au-Tertre a Fressain di 1,4 km (***);

-Al km 100,6 d'Eswars a Paillencourt di 1,6 km (**);

-Al km 106,5 da Wasnes-au-Bac a Marcq-en-Ostrevent di 1,4 km (***);

-Al km 110,9 da Émerchicourt a Monchecourt di 1,6 km (***);

-Al km 114,1 d'Auberchicourt a Émerchicourt di 1,3 km (***);

-Al km 119,6 Abscon di 1,5 km (**);

-Al km 126,7 da Erre a Wandignies-Hamage di 2,8 km (****);

-Al km 133,4 da Warlaing a Brillon di 2,4 km (***);

-Al km 136,9 da Tilloy-lez-Marchiennes a Sars-et-Rosières di 2,4 km (****);

-Al km 143,4 da Bousignies a Millonfosse di 1,4 km (***);

-Al km 150,3 d'Hasnon a Wallers di 1,6 km (***);

Ganna, che rischio in curva. Sta per cadere e Magrini ha i brividi

I favoriti

Inferno del Nord. In prima fila, ovviamente, Wout van Aert e Mathieu van der Poel che si sfideranno per il successo di tappa e, perché no, anche per la maglia gialla caso mai VDP dovesse riuscire ad andarsene. Ci siamo dimenticati di qualcuno? Beh, come non ricordare van Baarle? Tutto vero, ma il neerlandese della Ineos Grenadiers non cercherà gloria personale questo mercoledì, C'è la tappa col pavé della Parigi-Roubaix andiamo, quindi, a riprendere i favoriti dell'. In prima fila, ovviamente,che si sfideranno per il successo di tappa e, perché no, anche per la maglia gialla caso mai VDP dovesse riuscire ad andarsene. Ci siamo dimenticati di qualcuno? Beh, come non ricordare? Tutto vero, ma il neerlandese della Ineos Grenadiers non cercherà gloria personale questo mercoledì, dopo aver vinto la Roubaix 2022 , ma lavorerà piuttosto per 'guidare' Thomas, Yates e Daniel Martínez al miglior risultato possibile.

Van Baarle disegna un capolavoro! Rivivi l'arrivo nel Velodromo

Poi ce ne sono altri da tenere d'occhio. Da Asgreen, che sulle pietre si trova a proprio agio, così come Sagan, Küng, Florian Vermeersch, Kristoff, Matthews e Mads Pedersen. Tutti corridori che, se in giornata, potrebbero piazzare il colpaccio. Possiamo dire anche Degenkolb che vinse la tappa col pavé nel 2018, ma che da allora ha vinto poco o niente.

Quando Nibali vinse il Tour sul pavé nel 2014: Froome e Contador ko

E come Italia possiamo sperare? Beh Filippo Ganna, da sempre, ha la velleità di portare una Roubaix a casa dopo aver vinto la prova U23 nel 2016. Anche lui, però, sarà bloccato come van Baarle come guardia del corpo dei propri capitani. Punteremo tutto su Gianni Moscon che una Roubaix l'ha sfiorata nel 2021. Speriamo che abbia ritrovato quel colpo di pedale...

van Aert, van der Poel *****

Mads Pedersen, Sagan, Laporte, Küng, Asgreen ****

Kristoff, Matthews, Lampaert, Moscon, van Baarle, Degenkolb, Vermeersch ***

Pogacar, Mohoric, Philipsen, Naesen, Geraint Thomas, Politt, Turgis, Petit, van der Hoorn **

Stuyven, Pidcock, Sénéchal, Ganna, Bettiol, Pasqualon, Hofstetter, Bissegger, Jungels, Tratnik, Fuglsang *

Van Baarle prende e se ne va: l'attacco decisivo ai -18,6

Info utili

-Orario di partenza: 14.00;

-Orario d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.39;

-Lunghezza: 157 km;

-Dislivello: 585 metri;

-Settori inpavé: 11;

Magro racconta: quando Pantani batté Armstrong sul Mont Ventoux

Tour de France Da Copenaghen a Parigi: calendario, risultati, dove vederlo in tv e live streaming 30/06/2022 A 13:17