Ciclismo

Van Aert: "Era l'occasione per guadagnare punti preziosi per la maglia verde, l'ho sfruttata"

TOUR DE FRANCE - Le parole di Wout van Aert al termine dell'ottava tappa, vinta dal belga sul traguardo di Losanna. Per lui è la seconda vittoria in questa Grande Boucle e l'ottava in assoluto.

00:01:44, un' ora fa