Ciclismo

Van Aert indisturbato al traguardo volante: maglia sempre più verde

TOUR DE FRANCE - Al traguardo volante posto su La Côte-Saint-André transita per prima la fuga, ma dietro Wout van Aert non vuole lasciare nulla al caso e allunga insieme al fido Laporte per mettere in cascina altri punti importanti per la maglia verde. Il belga ha un vantaggio quasi incolmabile ormai.

00:00:44, un' ora fa