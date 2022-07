Ciclismo

Van Aert senza pensieri: van der Poel non lo sfida al traguardo volante

TOUR DE FRANCE - Dopo l'attacco al chilometro zero, Wout van Aert passa per primo al traguardo volante di Aiguebelle, dove Mathieu van der Poel non gli dà fastidio. Per il belga, la maglia verde è sempre più in cassaforte.

00:00:35, 24 minuti fa