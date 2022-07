Ciclismo

Van Aert senza problemi al traguardo volante: Fuglsang e Simmons non sprintano

TOUR DE FRANCE - Wout van Aert è in fuga e transita per primo al traguardo volante di Carignan, con Jakob Fuglsang e Quinn Simmons che non lo impensieriscono. Venti punti che peremttono al belga di consolidare il vantaggio nella classifica della maglia verde.

