Ciclismo

Van Aert sfortunato! Salto di catena mentre inizia la salita, deve rincorrere

TOUR DE FRANCE - Wout van Aert fa il diavolo a quattro per andare in fuga e alla fine ci riesce. Ma quando inizia la Côte des Mazures, il belga cambia rapporto con troppa foga e la catena scende. La maglia gialla è così costretta a fermarsi per sistemare la bicicletta e deve fare uno sforzo aggiuntivo per rientrare.

00:01:29, 18 minuti fa