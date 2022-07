Ciclismo

van der Poel alza bandiera bianca: il ritiro sul Telegraphe

TOUR DE FRANCE - Mathieu van der Poel non è in forma e nonostante ci avesse provato a inizio tappa con van Aert stava vivendo un'altra giornata difficile. Il corridore della Alpecin decide così di ritirarsi e lascia la Grande Boucle in anticipo come nel 2021.

00:00:31, 32 minuti fa