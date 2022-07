LIVE: Vejle - Sønderborg

Ciclismo, Tour de France 2022 - Vejle-Sondeborg: percorso, orari e dove vederla in tv

TOUR DE FRANCE - L'ultimo capitolo in terra danese fornisce la tappa pefetta per gli sprinters. Nessuna insidia altimetrica e nemmeno il vento dovrebbe disturbare la corsa. Una giornata sulla carta tranquilla prima del giorno di riposo e dell'approdo in Francia. Sul piatto punti pesanti per la maglia verde.