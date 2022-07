Ciclismo

Vingegaard è la nuova maglia gialla: eccolo sul podio

TOUR DE FRANCE - Jonas Vingegaard è il nuovo padrone della Grande Boucle, dopo aver vinto l'undicesima tappa e sfilato la maglia gialla dalle spalle di Tadej Pogacar. E sul podio non può che esserci un po' di commozione per questo momento magico per lui.

00:02:12, un' ora fa