Ciclismo

Vingegaard rischia il patatrac! Sfiora le rocce, ma si salva

TOUR DE FRANCE - Jonas Vingegaard va fortissimo anche nella cronometro della tappa 20, ma in discesa rischia qualcosa di troppo e per poco non rovina tutto. La maglia gialla va larga a una curva e per poco non finisce contro le rocce, salvandosi per un pelo.

00:00:34, 18 minuti fa