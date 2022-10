Tour de France 2023 (Patrick Lefevere piace molto questo Tour. E dire che c'è solo una cronometro, e 'solo' di 22 km. Ma quelle tappe iniziali a Bilbao e San Sebastián potrebbero già favorire uno come Remco Evenepoel. Si parlava di Giro per il Dopo la presentazione del Giro d'Italia , abbiamo anche il percorso fatto e finito del ecco il dettaglio delle tappe ). Cosa decideranno di fare i corridori? È ancora un po' presto per prendere una decisione definitiva, ma apiace molto questo Tour. E dire che c'è solo una cronometro, e 'solo' di 22 km. Ma quelle tappe iniziali a Bilbao e San Sebastián potrebbero già favorire uno come. Si parlava di Giro per il vincitore della Vuelta 2022 , ma questo Tour potrebbe far cambiare i piani del belga e della Quick Step.

Uno scenario che potrebbe piacere a Remco

Il Tour è ben distribuito. Conto 8 tappe di pianura, più o meno, altrettante tappe di montagna e una partenza molto dura nei Paesi Baschi. È uno scenario che potrebbe piacere molto sia a Julian Alaphilippe che a Remco Evenepoel. [Patrick Lefevere a Sporza]

Decideremo tra dicembre o gennaio

Non decideremo prima di dicembre o gennaio, l’ho già detto 100 volte. Non escludo nulla, ma non decidiamo neanche 5 minuti dopo aver visto la presentazione del percorso. A Remco i Paesi Baschi piacciono molto. Poi, ci sono 8 tappe che potrebbero essere terreno di caccia per i velocisti. Per adesso, ci pensiamo

