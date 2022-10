Tour de France 2023 Jumbo Visma, la squadra del campione in carica Vingegaard. I soli 22 km a cronometro hanno un po' stupito, considerando - inoltre - che c'era la voce di una possibile cronosquadre iniziale che, ovviamente, avrebbe favorito la Jumbo. Roglic, van Aert, Rohan Dennis, Affini, Vingegaard stesso, giusto per fare qualche nome di cronoman esperto nella squadra neerlandese. Ovviamente i calabroni punteranno Roglic e van Aert non vengano virati verso il Giro d'Italia. Lì ci saranno ben tre cronometro. Il2023 è stato finalmente svelato con corridori e squadre che sapranno ora cosa scegliere visto che c'è già anche il percorso del Giro d'Italia che verrà . Non positivissima la reazione dei dirigenti della, la squadra del campione in carica. I soli 22 km a cronometro hanno un po' stupito, considerando - inoltre - che c'era la voce di una possibile cronosquadre iniziale che, ovviamente, avrebbe favorito la Jumbo. Roglic, van Aert, Rohan Dennis, Affini, Vingegaard stesso, giusto per fare qualche nome di cronoman esperto nella squadra neerlandese. Ovviamente ipunteranno al bis con il danese , ma chissà chenon vengano virati verso il Giro d'Italia. Lì ci saranno ben tre cronometro.

Noi abbiamo Vingegaard... E anche Roglic

Il Tour de France 2023 avrà un finale durissimo. E sfortunatamente ci sono pochissimi km a cronometro. Si deciderà tutto nelle salite finali. Sarà difficile. Va bene, comunque. Ma la voce che aveva anticipato la presenza di una cronosquadre era sbagliata. In ogni caso, è un percorso che garantisce opportunità a tanti corridori, come successo nel 2022. Candidati per la vittoria? Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar sicuramente. Poi, non so se ci sarà Remco Evenepoel. Noi abbiamo anche Primoz Roglic su cui poter puntare. [Richard Plugge a Sporza]

E su van Aert...

Dobbiamo analizzare le cose. Ci sono diverse possibilità offerte da una serie di tappe relativamente piatte, ma dovremo valutare tutto con molta attenzione

