Tour de France si è mostrato al mondo. Dopo il Grand Départ di Bilbao, alla terza tappa si tornerà in Francia con un profilo che presenterà tante salite e tanto terreno per il rematch tra Pogacar e Vingegaard (ci sarà anche Evenepoel?). Ci sarà, invece, una sola cronometro, quella da Passy a Cobloux di 22 km dopo il secondo giorno di riposo. Molto insidiosa. Le prime due tappe saranno già interessanti per la battaglia per la maglia gialla, con una frazione che ricorda gli arrivi mossi del Giro dei Paesi Baschi, l'altra che ricalca le strade della Clasica di San Sebastián (vinta già due volte da Evenepoel). Poi spazio ai velocisti con gli arrivi di Bayonne e Nogaro. 10 giorni dopo la presentazione del Giro d'Italia 2023 , anche ilsi è mostrato al mondo. Dopo il Grand Départ di, alla terza tappa si tornerà in Francia con un profilo che presenterà tante salite e tanto terreno per il rematch tra(ci sarà anche Evenepoel?). Ci sarà, invece, una sola cronometro, quella da Passy a Cobloux di 22 km dopo il secondo giorno di riposo. Molto insidiosa. Le prime due tappe saranno già interessanti per la battaglia per la maglia gialla, con una frazione che ricorda gli arrivi mossi del Giro dei Paesi Baschi, l'altra che ricalca le strade della(vinta già due volte da Evenepoel). Poi spazio ai velocisti con gli arrivi di Bayonne e Nogaro.

I Pirenei arrivano presto quest'anno, con la tappa Pau-Laruns che sarà un altro banco di prova importante per gli aspiranti alla maglia gialla. Ancora peggio il giorno dopo, con la frazione di Cauterets-Cambasque. Ci saranno da scalare Col d’Aspin, Tourmalet e, appunto, Cauterets Cambasque per un dislivello complessivo di 3750 metri. Arrivo per velocisti a Bordeaux, poi tappa interessante a Limoges dove saranno più gli attaccanti a farsi vedere. Si torna a salire nella nona frazione con l'arrivo a Puy-de-Dôme (salita finale di 13,3 km al 7,7% di pendenza media) che chiude la prima settimana di Tour.

Dopo il giorno di riposo tre tappe fatte per i fuggitivi, ma il 14 luglio - il giorno della fase nazionale francese - non si scherza più con la frazione del Grand Colombier. Anche quella di Morzine non sarà per nulla facile da interpretare e correre: Col du Cou, Col du Feu, Col de Jambaz, Col de la Ramaz e Col de la Joux Plane per un totale di 4200 metri di dislivello. La seconda settimana si chiuderà col Saint-Gervais Mont Blanc, altra tappa importante per definire la classifica generale.

L'ultima settimana parte con una crono di 22 km che nasconde sempre qualche difficoltà, soprattutto perché affrontata dopo un giorno di riposo. Poi si torna a salire con la tappe del Col de la Loze (la cima più alta di questa edizione), frazione in cui si affronteranno anche Col des Saisies, Cormet de Roselend, Côte de Longefoy e lo strappo di Courchevel. A Bourg-en-Bresse e Poligny ultime occasioni per i velocisti e per la maglia verde, ma a Le Markstein ci sarà il gran finale sui Vosgi. Tappa da 3600 metri di dislivello spalmati in solo 133 km, con 5 GPM. Ultima chance per strappare la maglia gialla prima della classica volata di Parigi sui Campi Elisi.

Tutte le tappe

1° luglio, tappa 1: da Bilbao a Bilbao di 185 km

2 luglio, tappa 2: da Vitoria a San Sebastián di 210 km

3 luglio, tappa 3: da Amorebieta a Bayonne di 185 km

4 luglio, tappa 4: da Dax a Nogaro di 182 km

5 luglio, tappa 5: da Pau a Laruns di 165 km

6 luglio, tappa 6: da Tarbes a Cauterets Cambasque di 145 km

7 luglio, tappa 7: da Mont de Marsan a Bordeaux di 145 km

8 luglio, tappa 8: da Libourne a Limoges di 201 km

9 luglio, tappa 9: da Saint-Léonard-de-Noblat a Puy-de-Dôme di 184 km

10 luglio: primo giorno di riposo

11 luglio, tappa 10: da Vulcania a Issoire di 167 km

12 luglio, tappa 11: da Clermont-Ferrand a Moulins di 180 km

13 luglio, tappa 12: da Roanne a Belleville-en-Beaujolais di 169 km

14 luglio, tappa 13: da Châtillon-sur-Chalaronne al Grand Colombier di 138 km

15 luglio, tappa 14: da Annemasse a Morzine di 152 km

16 luglio, tappa 15: da Les Gets a Saint-Gervais Mont Blanc di 180 km

17 luglio: secondo giorno di riposo

18 luglio, tappa 16: da Passy a Cobloux, crono di 22 km

19 luglio, tappa 17: da Saint-Gervais Mont Blanc a Courchevel di 166 km

20 luglio, tappa 18: da Moûtiers a Bourg-en-Bresse di 186 km

21 luglio, tappa 19: da Moirans-en-Montagne a Poligny di 173 km

22 luglio, tappa 20: da Belfort a Le Markstein di 133 km

23 luglio, tappa 21: da Saint-Quentin-en-Yvelines a Parigi Champs-Élysées di 115 km

