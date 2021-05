Ciclismo

La Bahrain non è proprio fortunata: cade il suo uomo anche in Ungheria. Che botta per Buitrago

TOUR DI UNGHERIA - Dopo i ritiri di Landa e Mohoric al Giro d'Italia, rischia grosso anche Santiago Buitrago, l'uomo di classifica della Bahrain Victorious in Ungheria. Per fortuna il colombiano è ripartito ed è riuscito a mantenere la sua 10a posizione in classifica generale.

