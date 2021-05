Ciclismo

Tour di Ungheria - Jordi Meeus dopo la vittoria: "Sono partito al momento giusto questa volta"

TOUR DI UNGHERIA - Meeus ringrazia i compagni di squadra per il successo nella 2a tappa e spiega perché oggi ha avuto più successo rispetto alla frazione precedente: "Sì è vero che il finale leggermente in salita mi favoriva, ma è stata la scelta del momento in cui partite che ha pagato. Ci proverò in altre volate".

00:00:44, un' ora fa