Ciclismo

Tour di Ungheria - Volata pazza! Teunissen esulta, ma vince Phil Bauhaus. Meeus a terra

TOUR DI UNGHERIA - Niente doppietta per Meeus che, vittima di una caduta prima di entrare all'ultimo km, perde anche la maglia di leader della corsa. Vince Phil Bauhaus che rimonta in maniera clamorosa su Teunissen che stava già esultando. Per Bauhaus doppietta e maglia gialla.

00:04:54, 34 minuti fa