Ciclismo

Giro di Ungheria - Clamorosa rimonta di Tiberi che batte Dunbar all'ultimo metro: rivivi l'arrivo

GIRO DI UNGHERIA - Dunbar era mai convinto di vincere sul Gyöngyös-Kékestető dopo il grande scatto a 1,9 km dall'arrivo. Da dietro c'è stata però la super rimonta di Antonio Tiberi che, dopo aver lavorato per Baroncini, si è messo in proprio ed ha raggiunto Dunbar proprio negli ultimi metri. Che vittoria per il corridore della Trek Segafredo.

00:01:03, 14 minuti fa