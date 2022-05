Ciclismo

Giro di Ungheria - Dopo la maxi caduta vince Jakobsen: rivivi la volata Hajdúszoboszló. Moschetti 6°

GIRO DI UNGHERIA - A Székesfehérvár era arrivato solo 25°, senza riuscire a fare la volata. Questa volta però non c'è niente da fare contro il neerlandese che conquista la sua 7a corsa in stagione. Jakobsen regola tutti a Hajdúszoboszló: 2° Barbier, 3° Weemaes, Moschetit è 6°. Alcuni dei velocisti sono rimasti invece impelagati in una maxi caduta dentro l'ultimo km.

00:00:48, un' ora fa