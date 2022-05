Ciclismo

Giro di Ungheria - Jakobsen si perde, Kooij batte Elia Viviani: rivivi la volata

GIRO DI UNGHERIA - Succede di tutto nella volata di Székesfehérvár, in primis il fatto che Jakobsen non ci sia e non possa fare lo sprint dopo aver perso posizioni durante l'inseguimento ai fuggitivi. Ci provano Matteo Moschetti e Elia Viviani, ma il più veloce di tutti è il giovane Olav Kooij. Già 7 i successi per il 20enne della Jumbo Visma.

00:01:14, 34 minuti fa