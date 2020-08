Tappa e maglia per Roglic: Bernal è battuto a Lélex. Conti 3°, si fa vedere anche Fabio Aru

Dal nostro partner OAsport.it

Ci aveva già provato durante la prima tappa, che ha visto poi vincere Bagioli, nella seconda frazione non c'è stata invece storia. Primoz Roglic si è imposto a Lélex e fa colpo doppio, andando ad indossare anche la maglia di leader della classifica generale. Fuoco e fiamme in questo antipasto di Grande Boucle: tante salite e diversi attacchi, con lo scontro diretto tra Jumbo-Visma e Team Ineos “vinto” dai primi con Bennett e Kruijswijk a fare la voce grossa in favore di Roglic che ha battuto Bernal in volata.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo Squadra 1. Primoz ROGLIC Jumbo-Visma 3h58'14'' 2. Egan BERNAL Team Ineos st 3. Valerio CONTI UAE Emirates Team st 4. Nairo QUINTANA Arkéa-Samsic +1'' 5. Steven KRUIJSWIJK Jumbo-Visma +6'' 6. Jesús HERRADA Cofidis +14'' 7. Fabio ARU UAE Emirates Team +14'' 8. João ALMEIDA Deceuninck-Quick Step +15''

Cronaca

Fuga di 5 uomini nelle prime fasi di gara, ma il tutto si deciso sulla salita di Col de Menthières, la penultima di giornata. Il gruppo, lanciato dalla Jumbo-Visma, è andato a grande velocità per riprendere gli attaccanti e fare selezione. A cedere tanti corridori: prima la maglia gialla di Andrea Bagioli, poi ha alzato bandiera bianca anche Chris Froome. Nel gruppo di testa sono rimasti 5 uomini allo scollinamento con Roglic accompagnato da George Bennett, Quintana, Mollema e Egan Bernal senza compagni di squadra.

Nella discesa successiva tanti corridori sono riusciti a rientrare, tra questi anche Valerio Conti e Fabio Aru, oltre a Kruijwsijk che ha dato anch'esso una grande mano a Roglic. Scontro diretto poi nell’ultimo tratto, in leggera salita verso Lélex: Roglic questa volta non si è fatto anticipare e ha battuto allo sprint Egan Bernal e Valerio Conti. Quintana si piazza 4°, Aru è 7°. Domenica 9 agosto l'ultima decisiva tappa con arrivo in salita al Colombier, con Bernal che spera nella rivincita.

