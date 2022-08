Alaphilippe prova a mettersi in mostra al Tour de l'Ain, ma è tutta la Quick Step Alpha Vinyl a cercare più di una strategia in questa prima tappa. C'è il campione del mondo, appunto, che ci prova sull'ultima Côte, c'è Cavagna con qualche rasoiata delle sue, o ancora Van Tricht in volata. La volata c'è, con Cavagna ripreso a 50 metri dell'arrivo, e l'inedito duello tra Stewart della Groupama-FDJ e Cardis della St Michel-Auber93, che fa lo sprint al posto del più esperto Tesson. Cardis era partito forte, ma troppo in anticipo, venendo così saltato da Stewart proprio al fotofinish. Prima vittoria da pro per il britannico di 22 anni della Groupama. E, a proposito di prime volte, da salutare con gioia la prima in maglia Education EasyPost per Andrea Piccolo. Il classe 2001 azzurro, dopo le esperienze con la Gazprom RusVelo e la Drone Hopper-Androni Giocattoli, si mette in mostra con la squadra statunitense e dimostra di essere in palla sugli strappi. Sarà uno degli uomini più attesi nelle prossime due tappe molto dure.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Jake Stewart 3h19'45'' 2. Romain Cardis st 3. Stan Van Tricht st 4. Geoffrey Soupé st 5. Axel Mariault st 6. Mattias Skjelmose Jensen st 7. Clément Venturini st 8. Pierre-Pascal Keup st 9. Andrea Piccolo st 10. Ryan Gibbons st

Ciclismo Tiesj Benoot cade in allenamento, piccola frattura al collo 2 ORE FA

Wellens e Bissegger in fuga, poi ci prova Cavagna

Dopo 20 km parte la fuga di giornata con l'attacco di Wellens (Lotto Soudal), Bissegger (Education EasyPost) e Lebeau (Nice Métropole). Fuga che prende quasi 4' di vantaggio sul gruppo, ma che riduge il gap grazie alle azioni in testa della Groupama-FDJ di Jake Stewart e della St Michel-Auber93 di Tesson. Il plotone rimonta sui fuggitivi ma, a 40 km dal traguardo, sulla Côte des Esses, se ne va da solo Bissegger. A 24,1 km dall'arrivo viene ripreso anche Bissegger e partono all'attacco altri tre corridori. Ci sono Cavagna (Quick Step Alpha Vinyl), Ropero (Eolo Kometa) e Gibbons (UAE Emirates), ma è un'azione che dura pochi km.

Alaphilippe ci prova con una stoccata

All'attacco anche Debeaumarché (St Michel-Auber93) che viene raggiunto in seconda battuta da Delaplace (Arkéa Samsic) e Cristián Rodríguez (TotalEnergies). Il gruppo fatica a riorganizzarsi ed evadono altri corridori ma, ai piedi della Côte de Plain Champs, i Quick Step Alpha Vinyl riprendono tutti. Alaphilippe prova anche un'accelerazione, ma non riesce a fare la differenza e a passare per primo sul GPM è George Bennett su Alpahilippe e Piccolo.

Cavagna da finisseur, ma vince Stewart

Dopo il GPM ci sono altri timidi scatti, ma nessuno riesce ad andarsene. Ci prova, a questo punto, Cavagna che cerca l'azione da finisseur proprio sotto il cartello dell'ultimo km, ma ai 200 metri viene ripreso dai velocisti che avevano già fatto partire lo sprint. È Romain Cardis il più deciso, ma il capitano della St Michel-Auber93 parte troppo presto e viene rimontato sulla linea del traguardo da Stewart.

Rivivi la 1a tappa del Tour de l'Ain On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Tour de l'Ain | 1a tappa 01:52:04 Replica

Europei di ciclismo Bennati: "Europei test verso Parigi 2024, Ganna un patrimonio" 5 ORE FA