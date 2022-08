Tour de l'Ain

Tutti contro Guillaume Martin dopo la vittoria del capitano della Cofidis a Lagnieu ma, nonostante i tentativi di George Bennett e Skjelmose Jensen, il francese mantiene la sua maglia gialla. E, con 4 GPM, altri dentelli e 3214 metri di dislivello, questa tappa si prestava anche a degli attacchi da lontano. È quello che hanno provato a fare Andrea Piccolo e Julian Alaphilippe che, chi per un motivo chi per un altro, era stati gli sconfitti di giornata avendo perso tappa terreno nella tappa precedente. Con loro c'è anche Antonio Pedrero che è quello che in realtà sfiora il colpaccio. Vincerà la tappa con un'azione in solitaria di 55,8 km, ma il corridore della Movistar arriva anche vicino a sfilare la maglia a Martin che, invece, riesce a difendersi da Bennett e Skjelmose Jensen, conquistando così la sua prima classifica generale in carriera.

Piccolo e Alaphilippe in fuga

Si parte con il tentativo di fuga di Andrea Piccolo (Education EasyPost), Pedrero (Movistar), Alaphilippe (Quick Step Alpha Vinyl) e Moniquet (Lotto Soudal). Piccolo e Alaphilippe cercano così di rendersi protagonisti dopo aver perso terreno nella seconda tappa, quella vinta da Guillaume Martin. Sul primo passaggio del Col du Menthières restano davanti solo Pedrero e Alaphilippe, col gruppo maglia gialla a 3' di ritardo. Pedrero stacca anche Alaphilippe, mentre da dietro provano a rientrare Cristián Rodríguez e Vanhoucke. Alaphilippe cerca di recuperare in discesa, ma scivola a più di 1' di ritardo, mentre il gruppo va a 3'30'' nonostante il lavoro della Cofidis di Guillaume Martin e della Trek Segafredo di Skjelmose Jensen.

Vince Pedrero in solitaria

A 27 km dal traguardo vengono ripresi dal gruppo anche Alaphilippe e Cristián Rodríguez, mentre davanti resta da solo Pedrero con 2'50'' di margine a caccia di tappa e maglia. Ai piedi del secondo passaggio del Col du Menthières prova a partire da solo George Bennett. Da dietro c'è anche uno scatenato Skjelmose Jensen, ma in discesa se ne va Hänninen che si riporta con due pedalate su George Bennett. Tutte mosse che obbligano Guillaume Martin a rispondere: il capitano della Cofidis chiude ogni tentativo, ricompattando il gruppo maglia gialla, gruppo in cui c'è anche Fancellu della Eolo Kometa.

Skjelmose Jensen stacca Guillaume Martin ma non basta

George Bennett ci riprova sull'ultimo dentello di giornata, ma è impossibile rimontare Pedrero che vince in solitaria con 1'14'' di vantaggio sulla coppia Sweeney-George Bennett. Pochi secondi più tardi ancora un attacco di Skjelmose Jensen che stacca Guillaume Martin, ma non gli basta per sfilare la maglia gialla al capitano della Cofidis.

