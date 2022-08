Ciclismo

Tour de l'Ain - Assolo di Pedrero dopo una fuga fantastica, ma niente maglia: rivivi il finale

TOUR DE L'AIN - Assolo di 55,8 km, cioè da quando aveva staccato Alaphilippe sul primo Col de Menthières. Ma, dopo una giornata intera in fuga, Antonio Pedrero trova uno splendido successo nella frazione regina del Tour de l'Ain. Per poco non sfiora anche la rimonta in classifica generale.

00:01:05, 33 minuti fa