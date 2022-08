Ciclismo

Tour de l'Ain - Guillaume Martin: "Strategia perfetta della squadra, adesso devo tenere la maglia"

TOUR DE L'AIN - Successo n° 8 in carriera per Guillaume Martin che si è preso anche la maglia gialla. Ora il capitano della Cofidis spera che il piano della sua squadra sia altrettanto perfetto per poter vincere anche la classifica generale a Lélex.

00:02:40, un' ora fa