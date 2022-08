Ciclismo

Tour de l'Ain - Non è l'Alaphilippe dei vecchi tempi: il momento in cui alza bandiera bianca

TOUR DE L'AIN - Niente da fare per Alaphilippe che sul dentello finale del Col du Fay perde le ruote dei migliori, con Vansevenant che - a questo punto - fa da solo. Ma Alaphilippe si era staccato già sul Col de Portes precedente, salvo poi rientrare in discesa. Giornata no per il campione del mondo in carica.

