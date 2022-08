Ciclismo

Tour de l'Ain - Rémi Cavagna ripreso a 50 metri dall'arrivo, vince Jake Stewart su Cardis: rivivi il finale

TOUR DE L'AIN - Prima vittoria da professionista per Jake Stewart che conquista il traguardo di Val-Revermont con una grande rimonta su Cardis che era partito troppo presto. Il tutto dopo aver ripreso Rémi Cavagna a 50 metri dall'arrivo (il corridore della Quick Step era partito entrati nell'ultimo km). Groupama-FDJ che concretizza il lavoro fatto in testa al gruppo per tutta la giornata.

00:01:18, un' ora fa