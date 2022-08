Ciclismo

Tour de l'Ain - Stewart: "Finalmente la vittoria, ho tolto la scimmia dalla spalla. Vincere la classifica? Difficile..."

TOUR DE L'AIN - Prima vittoria in carriera per il velocista della Groupama-FDJ che conquista la tappa inaugurale del Tour de l'Ain con una clamorosa rimonta in volata. Il corridore britannico spiega la dinamica finale: "Sì volata lunga, conosco le mie caratteristiche e so di poter tenere su queste volate lunghissime". Poi ironizza sulla vittoria anche della classifica: "Sarà dura...".

00:02:32, 41 minuti fa