Ciclismo

Tour de l'Ain - Torna Alaphilippe, Andrea Piccolo protagonista, vince Jake Stewart: gli highlights

TOUR DE L'AIN - Prima tappa, ma subito con grande intensità. La Quick Step ci prova sia con Alaphilippe che con Cavagna, ma si arriva comunque in volata dove vince Jake Stewart della Groupama-FDJ. Per tutto il percorso, molto attivo Andrea Piccolo che è andato in marcatura proprio su Alaphilippe. Buona 'prima' per il corridore azzurro al debutto con la Education EasyPost.

00:00:59, 28 minuti fa