Ciclismo

Assolo di Lorenzo Milesi: l'azzurro vince l'ultima tappa del Tour de l'Avenir 2022

TOUR DE L'AVENIR - Dopo che Piganzoli e Fancellu si sono messi in mostra in questa settimana, l'Italia chiude in bellezza col successo di Lorenzo Milesi nella tappa di Villaroger. Vittoria che conferma, inoltre, il primato della nostra selezione nella classifica a squadre.

00:01:44, 18 minuti fa