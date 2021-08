Ciclismo

Ciclismo, Tour de l'Avenir - Carlos Rodriguez: "Perso la maglia per 7'', magari se avessi fatto meglio una curva"

TOUR DE L'AVENIR - C'è un po' di rammarico nelle parole di Carlos Rodriguez che vince la tappa finale del Tour de France Under 23, ma non riesce a sfilare la maglia gialla a Johannessen che la conserva per soli 7''. Rodriguez ci avrebbe voluto provare con la squadra al completo visto gli ultimi ritiri nella Spagna. Ma è comunque felice per la sua prestazione.

00:03:08, 13 minuti fa