Ciclismo, Tour de l'Avenir - Tobias Johannessen: "Rodriguez è stato il migliore oggi. Tour 2022? Penso a riposarmi"

TOUR DE L'AVENIR - Sfinito il corridore norvegese dopo essere stato attaccato da Carlos Rodriguez che per poco non gli ha sfilato la maglia gialla. Johannessen è però felice per aver tenuto duro e aver portato a casa questo grandissimo risultato. Gli si chiede se ci proverà già al Tour del 2022, ma il corridore della Uno-X Pro Cycling Team pensa solo a riposarsi ora.

00:00:43, un' ora fa