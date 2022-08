Ciclismo

Tour de l'Avenir - Fancellu in fuga, vince Grégoire e occhio alla maxi caduta finale: gli highlights

TOUR DE L'AVENIR - L'Italia prima ci prova con Alessandro Fancellu in fuga, poi con Davide Piganzoli in volata. Vince però il francese Romain Grégoire che conquista la 6a tappa, ma occhio alla caduta nel finale alle sue spalle. In classifica, il tedesco Hessmann (della Jumbo Visma) resta leader con 25'' di vantaggio sul britannico Thomas Gloag.

00:02:22, 6 minuti fa